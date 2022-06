Di Maria si allontana dalla Juve

La pista che porta all'argentino ex PSG si sarebbe complicata per la Juventus, spazientita dal tanto tempo che El Fideo sta impiegando a prendere una decisione

La Juventus ha chiuso il campionato al quarto posto, chiudendo una stagione passata a rincorrere le prime della classe senza mai raggiungerle. La squadra bianconera ha ottenuto con largo anticipo l'accesso alla prossima Champions League , ma le prestazioni di questa stagione sono state così altalenanti e discontinue da non consentire alla squadra di lottare per lo Scudetto. Le finali di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia perse contro l'inter hanno lasciato inoltre strascichi che i bianconeri hanno pagato nelle partite successive.

Per questo i bianconeri si stanno muovendo sulla mercato, con la dirigenza che sta ponendo le basi per quella che sarà la squadra del prossimo anno, con molti contatti in sede di mercato già presi con alcuni giocatori che potrebbero migliorare la rosa a disposizione di Allegri. Tra questi c'è AngelDiMaria, il cui contratto con il PSG è ufficialmente finito. Il calciatore argentino ha salutato la squadra e i tifosi nella sua ultima partita nello stadio casalingo, con la separazione confermata dallo stesso club sul suo sito internet: "Il PSG saluta Angel Di Maria dopo 7 stagioni trascorse in maglia rossoblù. L'argentino ha vinto 18 titoli ed è diventato il primo fornitore di assist di tutti i tempi del club".