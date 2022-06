Donnarumma: “Chiedo scusa ai tifosi, ripartiremo insieme”

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha perso ieri sera la partita contro la Germania, valevole per la quarta giornata del girone della NationsLeague. Una sconfitta pesante, per 5-2, che ha ridimensionato la Nazionale e ha fatto uscire tutti i problemi di una squadra ancora giovane e in divenire, ma che ce la sta mettendo tutta per migliorare. Al termine della gara il portiere Gigio Donnarumma ha parlato della partita: "Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Occorre ripartire guardandoci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Non so cosa sia successo, ci è mancato tutto. Abbiamo sbagliato tutti, me compreso La stanchezza si è fatta sentire a fine campionato ma non è il momento di cercare alibi. Adesso nello spogliatoio ci guardiamo in faccia. Chiedo scusa ai tifosi per quello che hanno visto. Abbiamo anche avuto qualche occasione ma così non va bene. Ripartiremo insieme".