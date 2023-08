Il Sassuolo vuole De Winter: la Juve apre alla cessione

Il difensore bianconero tornato dal prestito all'Empoli potrebbe lasciare Torino per trasferirsi

La Juventus sta ultimando la seconda parte della preparazione negli StatiUniti, che culminerà con la partita amichevole in programma contro il Real Madrid nella notte italiana del 3 agosto. La squadra tornerà poi a Torino per proseguire gli allenamenti in vista del campionato, con l'esordio nella nuova Serie A fissato per il 20 agosto al Friuli di Udine contro l'Udinese.

Una partita a cui Allegri vuole arrivare al meglio della condizione, e anche con una rosa definita, per non dover poi operare cambiamenti ed aggiustamenti in corsa. Per questo il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta sul mercato, per cercare di accontentare l'allenatore toscano e per fornirgli la squadra migliore possibile per il prossimo anno.

Prima di riaprire alle entrate però, la Vecchia Signora ha bisogno di sfoltire la rosa in vista del prossimo anno, con molti calciatori che dovranno essere piazzati altrove. Uno di questi è il difensore Koni DeWinter; tornato dal prestito all'Empoli dove ha disputato una discreta stagione. Il centrale è nel mirino del Sassuolo, e nei prossimi giorni Giuntoli parlerà con la dirigenza neroverde per vagliare la fattibilità dell'affare; con il giocatore che avrebbe acconsentito al trasferimento in Emilia.