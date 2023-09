Il riassunto del giorno: parlano Dionisi e Allegri

Alla vigilia di Sassuolo-Juventus i due tecnici hanno presentato la sfida in programma per domani alle ore 18.00 al Mapei Stadium. Ecco un estratto delle parole di Dionisi: "Abbiamo tanto rispetto per la Juve ma pensiamo a noi e come poter attraverso le nostre qualità limitare la squadra avversaria. I tre centrocampisti devono essere bravi e più giocano insieme e più facile sarà ritrovarsi in campo...Stiamo lavorando per essere pericolosi con la palla e limitarli senza palla però dobbiamo pensare a noi altrimenti non do continuità a quello che ho detto prima. Avremo la palla, dovremo essere efficaci in riconquista, dobbiamo convincerci che possiamo fare di più con la palla e non dico che non sia accaduto col Frosinone ma siamo stati un po' lenti quando la partita si era messa in discesa e dopo è più difficile riprendere le trame di gioco... Io non ho mai visto una Juve in crisi neanche l'anno scorso, è normale che i risultati danno consapevolezza anche alla Juve e il non giocare tanto come l'anno scorso porta la Juve ad essere più aggressiva e prestativa. Berardi? Mi ha sorpreso contro il Verona, non era scontato restare così in campo e fare come ha fatto lui. Ora dobbiamo solo rischiare di avere l'effetto contrario perché è partito forte e avere in campo Domenico al 100% per noi fa tanta differenza."