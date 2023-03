Il presidente Ferrero: “La Juve si difenderà con tutte le sue forze”

Le parole del presidente della Juve Gianluca Ferrero intervenuto allo Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli

redazionejuvenews

Caso plusvalenze, processi, condanne, carte nascoste, ricorsi e chi più ne ha più ne metta: questa non è stata una stagione semplice per la Juve. La squadra di Massimiliano Allegri è stata costretta a fare i conti con una pesante penalizzazione di 15 punti in classifica. Nonostante questo si trova comunque in settima posizione, a sole sette lunghezze di distanza dalla zona Champions League.

E se da un lato i giocatori non si sono arresi, dall'altro non lo ha fatto neanche la dirigenza, che continua a lottare per il bene della Vecchia Signora. Non a caso il nuovo presidente bianconero Gianluca Ferrero intervenuto allo Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli ha detto: "La Juventus si difenderà con tutte le sue forze nelle sedi competenti. Io ero e rimango un tifoso bianconero. Permane ciò che abbiamo detto nell’incontro con la squadra: la società farà la sua parte nelle aule di giustizia. Loro sono chiamati a rispondere sul campo, come stanno facendo".

Penalizzazioni o non, la Juve ha ancora molto per cui lottare in questo finale di stagione. Tra lotta per la zona Champions League, Europa League e Coppa Italia, i bianconeri dovranno mettercela tutta: Allegri è pronto, ne vedremo delle belle.