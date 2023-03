Zona Champions alla portata: la Juve vede il quarto posto anche con il -15

La Juve continua a rimanere in corsa per la Champions anche con la penalizzazione: il futuro può non dipendere dalla Giustizia Sportiva

redazionejuvenews

Chiudere bene per prepararsi al rientro dopo la sosta per le nazionali, la Juve ha centrato l'obiettivo. Filip Kostic ha deciso una gara dal peso importante a San Siro che vale tre punti sì, ma che carica tutto il gruppo per le ultime 10 sfide di campionato. E' un mese di marzo in cui la Juve ha aperto male, cadendo vittima della Roma all'Olimpico. Poi la risalita con quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, con conseguente qualificazione ai quarti di finale ottenuta.

Ora la sosta permette a Max Allegri e ai suoi di tirare un pochino il fiato, seppur molti elementi della rosa saranno impegnati con le rispettive nazionali. L'aspetto confortante è che la Vecchia Signora arriva alla pausa con 56 punti conquistati sul campo, 41 in classifica al netto della penalizzazione.

In attesa di conoscere l'esito delle udienze - con l'udienza preliminare che si terrà il prossimo 27 marzo - la scalata bianconera è proseguita a gonfie vele. Il quarto posto in classifica dista solo 7 punti, con le squadre davanti che spesso hanno steccato. Ecco che allora la Champions è alla portata, a prescindere da quella che sarà la decisione sul -15 in casa Juve. Allegri ha caricato il gruppo e tutti sono riusciti a lasciarsi alle spalle una bomba destabilizzante.

La Juve vuole proseguire spedita verso gli obiettivi: l'Europa League resta un trofeo dalle ambizioni importanti e vincerlo può rappresentare la scorciatoia per un posto nell'Europa che conta, ma anche in Serie A la classifica sorride ai bianconeri. Ora si prospetta un aprile di fuoco, in cui le ambizioni della squadra verranno messe a dura prova. Ancora in corsa in tre competizioni, con una difesa solida e calciatori che si stanno ritagliando un ruolo sempre più cruciale. La Juve arriva alla pausa viaggiando spedita verso gli obiettivi stagionali.