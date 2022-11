Juventus, chi è Gianluca Ferrero, nuovo presidente bianconero

Ferrero è nato a Torino nel 1963 e si è laureato in Economia e Commercio nel 1988. Dal 1989 è iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino e dal 1995 è iscritto al Registro dei revisori legali . Inoltre è Consulente tecnico del giudice presso il medesimo Tribunale. È presidente del collegio sindacale di: Fincantieri, Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property, P. Fiduciaria, Emilio Lavazza Sapa, Gedi Gruppo Editoriale, Nuo e Lifenet . Ricopre la carica di sindaco effettivo in Fenera Holding . È vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca del Piemonte e componente del consiglio di amministrazione di Italia Independent Group, di Lol srl e di Pygar srl .

Un curriculum prestigioso e nutrito, per un uomo di comprovato valore. La figura scelta, così come quella del nuovo direttore generale Maurizio Scanavino, di profilo squisitamente tecnico, senza alcun background calcistico. Il momento delicato, con la difesa dalle accuse alla società e un bilancio da risanare, hanno spinto la proprietà in questa direzione.