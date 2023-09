Il messaggio di Chiesa per Bonucci: “Un esempio come giocatore e come persona”

Tra i tanti saluti arrivati per Leonardo Bonucci, si è aggiunto in queste ore anche il messaggio di Federico Chiesa che su Instagram ha scritto: "Un esempio come giocatore e come persona. Dal primo giorno mi hai saputo trasmettere i valori della Juventus. In bocca al lupo per la tua nuova sfida". Dopo quasi tre stagioni insieme è tempo di saluti e l'ex Fiorentina decide di fare una dedica speciale all'ex capitano bianconero, a testimonianza del bel rapporto che li lega.