Calciomercato Juve, Vlahovic proposto al Real Madrid a fine estate

Un retroscena di calciomercato rivelerebbe che la Juve avrebbe tentato la cessione di Vlahovic al Real Madrid negli ultimi giorni di agosto

Diversamente da come è sembrato, la permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe stata in bilico quasi fino alla fine del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club bianconero avrebbe tentato di trovare una soluzione in uscita offrendolo al Real Madrid.

La Juventus sembrava aver messo da tempo nel mirino l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea, poi trasferitosi in prestito alla Roma. Per arrivare all'obiettivo la società avrebbe allora cercato acquirenti per Vlahovic.

Così come per i bianconeri, anche i Blancos avrebbero deciso di puntare unicamente su Kylian Mbappè. Al punto che anche la proposta degli intermediari per Victor Osimhen sarebbe stata altrettanto declinata. Vista l'assenza di pretendenti concreti, la Juventus sarebbe stata di fatto obbligata a rinunciare alla cessione di Vlahovic.

