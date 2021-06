Claudio Chiellini lascia la Juve per il Pisa: sarà il nuovo DS

Ancora cambi in dirigenza per i bianconeri

Con il campionato finito e con l'Europeo alle porte, la Juventus ha avuto modo di riorganizzare il suo assetto societario, con la prima mossa che ha riportato in panchina Massimiliano Allegri dopo due anni di separazione, in cui Sarri prima e Pirlo poi hanno fatto rimpiangere il tecnico tosano, al netto dei successi ottenuti. In attesa che il mercato entri nel vivo, cosa che presumibilmente succederà dopo l'Europeo, nella dirigenza bianconera continuano i cambio e le novità. Se infatti il numero 3 e capitano della Juventus Giorgio Chiellini dovrebbe rinnovare il suo contratto per un altro anno rimanendo alla Juventus, così non sarà per Claudio Chiellini.