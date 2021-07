Il 31 luglio la Juve disputerà il trofeo Berlusconi contro il Monza

Il 31 luglio la Juve disputerà il torneo Berlusconi

redazionejuvenews

Con una nota sul proprio sito web ufficiale, la Juventus ha ufficializzato che disputerà il trofeo "Luigi Berlusconi" a Monza contro il Monza. Sarà la venticinquesima edizione del trofeo estivo. Questo il comunicato: "Il calendario degli impegni bianconeri pre-campionato si arricchisce di un nuovo importante appuntamento: dopo la prima amichevole, in programma fra pochi giorni al Training Center contro il Cesena, esattamente una settimana dopo, il 31 luglio, la Juventus scenderà in campo a Monza, contro i padroni di casa. La partita è Monza-Juventus, l’evento, in programma alle 21 all’”U-Power stadium”, è la venticinquesima edizione del Trofeo “Luigi Berlusconi”, che ha visto più volte i bianconeri protagonisti in passato e che, da quest’anno, cambia location e avversario.

La Juve è attesa da un test probante: il Monza inizierà infatti fra poche settimane il campionato di Serie B, che lo scorso anno ha visto i lombardi arrivare terzi in regular season e fermarsi in semifinale nei playoff per la promozione in Serie A". Massimiliano Allegri che in questi giorni sta svolgendo la preparazione pre-campionato con la squadra per prepararla alla nuova edizione di Serie A. Il neo tecnico livornese sta valutando tutta la rosa per capire quali giocatori si porterà con lui nel nuovo campionato.

I nazionali intanto, dopo gli Europei e dopo la Copa America, stanno in vacanza in attesa di rientrare alla Continassa agli ordini di Allegri. Il bianconero su cui sono più forti le voci di mercato è sicuramente Cristiano Ronaldo che ha ancora il futuro incerto. L'attaccante portoghese appena tornerà a Torino si incontrerà con la nuova dirigenza per capire le loro intenzioni e anche analizzare il punto di vista del giocatore. Comunque la permanenza di CR7 fino alla fine del suo contratto (che scade il 30 giugno 2022) sembra quasi sicura, con i dirigenti che hanno confermato a più riprese di tenere il portoghese.