Locatelli: nuovo rilancio della Juventus

Continua la trattativa per il centrocampista

Mentre Allegri prepara la squadra in vista dell'esordio in campionato, che sarà contro l'Udinese domenica 22 agosto, Cherubini sta lavorando sul mercato, in sinergia con il tecnico, per porovare a migliorare la rosa a disposizione di Allegri: primo, ed unico obiettivo dichiarato dalla Vecchia Signora, è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che ha impressionato durante l'Europeo e durante la scorsa stagione, fino a guadagnarsi il ruolo di giocatore centrale negli intrecci di mercato delle big europee e non solo.