Szczesny è rientrato alla Continassa: subito a disposizione di Allegri

Il portiere rientrato dopo le vacanze

La Juventus sta preparando la prossima stagione alla Continassa , dove il nuovo allenatore Massimiliano Allegri sta dirigendo le doppie sedute giornaliere di allenamento, in attesa dell'esordio di sabato contro il Cesena in programma sul campo dei bianconeri. Nonostante i ranghi ridotti il tecnico toscano sta lavorando duramente con la squadra, che da settimana prossima ritroverà molti dei nazionali. Intanto alla Continassa è tornato lunedì Merih Demiral, che il tecnico valuterà in questi giorni, mentre oggi è toccato a Wojciech Szczesny: dopo le voci su Donnarumma e sul futuro del portiere polacco, dopo un'Europeo sottotono il numero 1 bianconero è tornato a Torino ed è andato direttamente al campo di allenamento.

Senza passare dal J Medical per le visite mediche, il portiere è arrivato subito al campo di allenamento , con Massimiliano Allegri che lo avrà da subito a disposizione, e che ha scelto personalmente di tenere il polacco come portiere titolare per la prossima stagione. Nonostante l'opportunità legata a Donnarumma, Allegri ha deciso di puntare su Szczesny, che ora farà di tutto per ripagare la fiducia dell'allenatore. Dopo l'Europeo, che lo ha visto uscire ai gironi, il polacco è quindi pronto per questa nuova annata, ed ha subito ripreso contatto con il campo insieme ai compagni di reparto Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.

Dei tre portieri, Szczesny e Pinsoglio sono i due sicuri di rimanere, mentre per quanto riguarda Perin la situazione è più intricata: il portiere, rientrato in prestito dal Genoa, piace a molte squadre in Italia e soprattutto in Inghilterra, con la Juventus che potrebbe decidere di cederlo per fare cassa. A quel punto i bianconeri dovrebbero intervenire sul mercato per cercare il secondo portiere: per adesso i bianconeri hanno sondato solamente il nome di Antonio Mirante, ma in caso di partenza dell'ex portiere del Genoa, non si faranno tornare impreparati.