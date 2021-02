IFFHS, nuovo record per CR7: oggi può superare Pelè

Il fenomeno portoghese può superare Pelè in questa speciale classifica

Questa sera la Juventus sarà impegnata nella delicata trasferta del Bentegodi, dove ad attenderla ci sarà il rivoluzionario Verona di Juric. Bianconeri che proveranno in tutti i modi a portare a casa i tre punti, per tenere vivo e acceso quel sogno scudetto che, vorrebbe dire 10 di fila dalle parti della Mole. Juve che dovrà fare i conti con le tante assenze che, stanno caratterizzando l'andamento della stagione della Vecchia Signora, ma inevitabili se si pensa a quante difficoltà hanno riscontrato tutte le squadre dall'inizio della pandemia ad oggi. Ecco perche ci sarà bisogno della vera Juve, quella che esce fuori nei momenti di difficoltà e che riesce a superare gli ostacoli grazie alla forza mentale e alla fame che l'ha sempre contraddistinta in tutta la sua gloriosa storia. Ma servirà anche il miglior Cristiano Ronaldo da qui al termine, i suoi gol infatti potrebbero essere fondamentali, se non decisivi in ottica scudetto, con quel sogno Champions che resta il chiodo fisso di tutto il popolo bianconero. CR7 che nel frattempo, si è ripreso la vetta dei marcatori piazzandosi al primo posto da solo, con quel gigante di Lukaku che non mollerà un centimetro fino all'ultima partita disponibile.

Ma presto, potrebbe arrivare anche la vetta piu prestigiosa per la carriera di un attaccante, specie per l'alieno di Funchal che, di trofei in bacheca ne ha gia messi a dozzine. Stando a quanto riportato dal portale di calcio IFFHS infatti, non appena Cristiano segnerà la sua prossima rete in una gara ufficiale, diverrà il giocatore piu prolifico nella storia di questo sport, superando di fatto anche Pelè, fermatosi a 765 reti in partite ufficiali. Il tutto è stato documentato attraverso delle schede, sulle quali figurano tutte le mercature messe a segno da questi due mostri, dove appunto si può notare che entrambi hanno raggiunto la stessa cifra, ma con la differenza che per CR7 il ritiro è una parola ancora sconosciuta al suo vocabolario. Dunque, basta un gol per essere incoronato Re e questa sera tutti gli occhi saranno puntati su di lui.