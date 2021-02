IFFHS: CR7 premiato per il gol piu bello realizzato con le nazionali nel 2020

Il fenomeno di Funchal ha ottenuto l'ennesimo primato

Mancano poche ore al fischio di inizio del match di questa sera tra Hellas Verona e Juve che, andrà in scena allo stadio Bentegodi. Bianconeri che vorranno replicare quanto di buono fatto nell'ultima uscita contro il Crotone, soprattutto per restare incollati alle due milanesi che stanno dominando da inizio stagione. Juve che dovrà a fare a meno dei tanti assenti che stanno riempendo l'infermeria del J Medical, da Cuadrado a Bonucci, passando per Chiellini ed Arthur, ai quali si va ad aggiungere lo stop di Morata bloccato da un virus influenzale che, lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco, almeno in occasione della trasferta di Verona. Ma in attesa di capire chi saranno gli undici titolari a scendere in campo, i tifosi juventini ripongono tutte le loro certezze sulla stella assoluta di questa squadra, vale a dire Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese dopo la doppietta realizzata al Crotone si è ripreso la vetta solitaria della classifica marcatori, staccando cosi Lukaku di due lunghezze e accendendo ulteriormente un'altra grande sfida tra bianconeri e nerazzurri.