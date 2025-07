Iachini su Chiesa: "Lo vedo bene in Italia. Sugli infortuni..."

Beppe Iachini, allenatore, ha detto la sua su Chiesa, ex Juventus, parlando anche del calciomercato in Serie A.

Beppe Iachini, allenatore, ha detto la sua un ex Juve, Chiesa. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Chiesa con me alla Fiorentina ha disputato una delle sue migliori stagioni, segnando 11 reti (campionato 2019-20), non posso che parlarne molto bene sia come ragazzo che come calciatore. Quando ero il suo tecnico ha saputo interpretare più ruoli, esterno destro e sinistro, anche la seconda punta. E’ un ragazzo che ha grande tecnica in velocità, un gran tiro, è un giocatore anche motivato nella stagione che porta ai Mondiali”.

Sul ritorno in Italia

"Vedrei molto bene un suo ritorno in Italia. Sento dire cose imprecise, io l'ho sentito, Federico sta molto bene fisicamente, è in una squadra dove ci sono pochi spazi per giocare, ma è un giocatore che è di livello, non a caso il Liverpool non so se è ancora convinto di lasciarlo andare via. Può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, Chiesa ha giocato anche da quinto, ha un'ottima gamba e un'ottima corsa, è un ragazzo di grande disponibilità e potrebbe giocare anche a tutta fascia".