Calciomercato Juventus – Si valuta un super colpo: contatti fittissimi

La vicenda Superlega ha scosso e non poco i grandi club europei. Mentre si cerca di capire come si evolverà la questione nelle prossime settimane, in casa Juventus ci si prepara per un calciomercato di alto livello. Quello dello scorso anno non ha dato i frutti sperati e in più sono troppe le incertezze per quanto riguarda il futuro di alcuni campioni bianconeri. In bilico in particolare Morata e Dybala. Lo spagnolo potrebbe rimanere solo a fronte di un forte sconto per il riscatto da parte dell'Atletico. Per capirci: 20-25 milioni invece di 45. La Joya, che rimane sulla sua posizione in merito all'ingaggio (15 milioni), difficilmente rinnoverà con il club piemontese. Sarebbero perdite pesanti, ma non così dolorose se confrontate con i nomi sui quali la Vecchia Signora sta lavorando