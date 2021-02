Del Piero: “La Juve ha giocato un ruolo cruciale nella pandemia sostenendo l’Italia e il Piemonte”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato dell'impegno della squadra bianconera durante la pandemia

Andrea Pirlo avrà gli uomini contati per la partita di sabato, con una difesa da inventare con i soli Demiral e De Ligt disponibili per il centro della difesa, e con l'idea Dragusin che il tecnico sta accarezzando in vista della sfida. Un crocevia importante quello di sabato, con i bianconeri che dovranno portare a casa i punti senza pensare a niente altro. La squadra sta infatti iniziando a rispondere alle idee di Andrea Pirlo, che per gran parte della stagione ha fatto a meno di molti calciatori per infortunio e anche a causa del COVID.

Proprio del COVID e dell'impegno della squadra bianconera in questo periodo ha parlato l'ex attaccante e capitano della Juventus Alessandro Del Piero, intervistato in occasione del Laureus World Sports Academy: "La crisi portata dal Coronavirus rappresenta una grande sfida per l'Italia e per gli italiani, la cui cultura è profondamente intrecciata con l'interazione e la socializzazione. Il lockdown ha sospeso piaceri semplici e al tempo stesso per noi fondamentali, ma ha anche mostrato il lato migliore del Paese. La Juventus, in questo senso, ha giocato e gioca un ruolo cruciale: si tratta dell'unica squadra di cui sia possibile trovare tifosi in ogni angolo dello Stivale, quindi non mi sorprende che il club fornisca così tanto sostegno al Piemonte e all'Italia nel suo insieme."