I numeri delle Juventus Women

redazionejuvenews

Di seguito riportiamo i numeri delle Juventus Women in questa stagione, secondo il sito web ufficiale bianconero.

SPACCA RECORD

La Juventus è la prima formazione nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95) capace di vincere tutte le partite di un massimo campionato tra Serie A maschile e femminile. La Juventus ha chiuso il campionato stabilendo il proprio record di punti (66), vittorie (22), gol fatti (75) e differenza reti (+65) in un singolo campionato di Serie A.

L'INARRESTABILE REGINA DEL GOL - GIRELLI

Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più volte il primo gol della partita in questa Serie A (otto). Ha, inoltre, segnato sei reti di testa nel torneo appena concluso, più di ogni altra giocatrice con questo fondamentale. Cri è andata a segno in tutte le prime otto presenze esterne in questo campionato. La numero 10 bianconera è andata a segno contro 10 delle 11 avversarie affrontate in questa Serie A, solo contro il Sassuolo non ha trovato la rete nel torneo in corso e nella gara contro la Pink Bari a marzo ha effettuato nove tiri nello specchio, record per una giocatrice in una singola partita nella Serie A 2020/21.

ASSIST CLUB

Tre giocatrici della Juventus hanno servito sette o più assist in Serie A: Zamanian e Maria Alves (7 a testa) e Bonansea (9). Nessuno ha fatto meglio di Barbara in campionato sotto questo aspetto.

OPTA TEAM OF THE SEASON 2020/21

Sei giocatrici della Juventus sono state inserite nella TOP XI della Serie A stilata da Opta sulla base delle statistiche raccolte nel corso del campionato:

MURO - Laura Giuliani ha tenuto la porta inviolata in 12 incontri interi in questa Serie A, almeno due in più di ogni altro portiere.

CROSSA, MATI! - Matilde Lundorf è il difensore che ha portato a buon fine più cross su azione in questa Serie A (19).

SI PASSA DA LINDA - Linda Sembrant è l’unica giocatrice che conta più di 1000 passaggi riusciti nel torneo in corso (1010). È inoltre, la calciatrice di movimento con più passaggi lunghi riusciti (133).

BOA - Lisa Boattin è la giocatrice che ha portato a buon fine più passaggi nella metà campo offensiva in questa Serie A (429) - è inoltre la calciatrice di movimento che ha recuperato più palloni nel campionato (181).

CARUSO AL COMANDO - Arianna Caruso è una delle tre centrocampiste che sono state coinvolte in almeno 10 gol in questo campionato (sette reti e tre assist per lei) - inoltre, è la centrocampista che ha effettuato in media più tiri per 90 minuti nel torneo (3.3 - tra quelle con almeno 10 presenze).

QUEEN OF GOALS - Cristiana Girelli è l’unica giocatrice che ha segnato almeno 20 reti in questa Serie A; con i suoi 22 sigilli, ha stabilito un nuovo record di gol per una giocatrice della Juventus in una singola stagione di Serie A (superati i 19 di Barbara Bonansea nel 2017/18)".