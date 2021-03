I migliori 5 gol di Torino-Juventus

I migliori 5 gol di Toro-Juve

redazionejuvenews

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato i migliori 5 gol della prossima sfida del campionato di Serie A, il Derby della Mole, in cui i bianconeri affronteranno il Torino.

2017-18 ALEX SANDRO

"Gli ultimi 3 derby al Grande Torino sono stati vinti dalla Signora con l'identico punteggio di 1-0. Il primo ad aprire la serie è stato Alex Sandro e in questa esultanza si possono cogliere un po' di aspetti. Il brasiliano affronta quella gara in una posizione inedita, giocando da esterno alto in un 4-3-3. Una scelta premiata perché è proprio lui a farsi trovare libero per deviare a porta vuota un cross che arriva dal versante opposto ad opera di Bernardeschi.

2016-17 GONZALO HIGUAIN

Gonzalo Higuain a braccia alzate, Joe Hart in primo piano sfocato e battuto. Una meravigliosa immagine per esprimere compiutamente l'intero racconto del derby di Torino che vede i granata passare dalla vittoria alla sconfitta. Perché il Pipita è l'autentico dominatore della sfida e la posa ne è un'ottima rappresentazione. É lui a ribaltare la rete di Belotti, prima del definitivo 1-3 firmato da Miralem Pjanic. Una prestazione tra le più memorabili da parte del bomber argentino nel suo primo anno in bianconero.

2015-16 ALVARO MORATA

La gioia di Morata, quella di Pogba e la squadra che si appresta ad andare ad abbracciare i due protagonisti di Toro-Juve. I bianconeri vincono 1-4, ma il punteggio ha un momento di possibile equilibrio sull'1-2, con i padroni di casa minacciosi. Ed è proprio una doppietta di Alvaro, ispirato dai suggerimenti di Paul, a rendere eclatante il divario tra le due squadre della città.

2007-08 DAVID TREZEGUET

Non c'è bisogno di parole, anche perché non si può tradurre l'impazzimento della gente bianconera al gol di Trezeguet. Dall'abbraccio di Del Piero, Nedved e Salihamidzic si può intuire l'importanza del momento. David colpisce a pochi secondi dal fischio finale e si sa, i derby più belli sono quelli che si vincono quando non c'è quasi più tempo per farlo. Il gol è bellissimo, una conclusione al volo imparabile.

2002-03 ALESSANDRO DEL PIERO

L'urlo di Del Piero, Ferrara vicino a lui, lo scoramento dei giocatori granata. É un derby che non ha storia quello del girone d'andata del 2002-03 come dichiara il poker rifilato dai bianconeri, ma il primo asso è quello che più conta. Una deviazione di tacco di Alex su una punizione di Nedved, eseguito così rapidamente che qualche distratto commentatore parla di autogol di De Ascentis che lo marca da vicino. Particolare non secondario: la rete arriva dopo 6 minuti, il miglior modo per sfogare la tensione della stracittadina".