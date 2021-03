Pirlo sorride: Dybala pronto per il derby

La Joya si è allenata in gruppo insieme ad Aaron Ramsey

Con questa frase ieri si concludeva il report della Juventus relativo all'allenamento appena concluso, e quello che i tifosi aspettavano da tempo è finalmente diventato realtà. Il numero 10 Paulo Dybala è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo squadra, con cui ieri ha svolto tutta quanta la seduta. Il primo allenamento della settimana che porta al derby ha quindi visto nuovamente la Joya scendere in campo, con Andrea Pirlo che potrà contare su di una freccia in più per il finale di stagione. Dybala infatti difficilmente giocherà tutti e novanta i minuti della stracittadina, ma alcuni minuti in campo gli verranno sicuramente regalati dal tecnico, in vista di un progressivo ma deciso rientro.

Con l'argentino è tornato anche Aaron Ramsey: il gallese era fermo dal 13 marzo per una lesione al retto femorale della coscia destra e le tre settimane di prognosi sono state rispettate. La Joya invece manca dal 10 gennaio per la lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, giudicata guaribile in 15-20 giorni, ma che dopo 80 ancora non lo ha visto in campo. La Joya ha provato varie volte in questo periodo di tempo a rientrare, ma il dolore sotto sforzo lo ha sempre costretto a dare forfait, fino alla necessità di chiedere consulto a più specialisti per risolvere quei problemi che ora sembrano alle spalle.