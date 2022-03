Juve Women, Lina Hurtig ha rinnovato fino al 2024

Il club bianconero ha ufficializzato il prolungamento del contratto della giocatrice svedese, titolare ieri nella vittoria contro il Lione.

redazionejuvenews

Per la squadra femminile bianconera è un grande momento. Ieri c'è stata la storica vittoria dell'Allianz Stadium contro un avversario di grande prestigio internazionale come il Lione, nella gara di andata dei quarti di finale della Women's Champions League. Un 2-1 in rimonta, firmato dai gol di Cristiana Girelli e Agnese Bonfantini, concretizzata negli ultimi 20 minuti di gioco. Ora le bianconere possono guardare alla qualificazione con maggiore fiducia, come dichiarato nel post gara da varie giocatrici e dal mister Joe Montemurro. In campo dal primo minuto ieri c'era anche Lina Hurtig. E oggi un'altra bella notizia per il mondo bianconero arriva proprio da lei. La Juventus infatti ha annunciato il rinnovo del suo contratto. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club.

"LINA HURTIG RINNOVA FINO AL 2024!

All’indomani di una serata indimenticabile, con la splendida vittoria sul Lione all’Allianz Stadium, in casa Juventus Women arriva un’altra bellissima notizia: Lina Hurtig rinnova fino al 2024. Approdata in bianconero nel 2020, Lina dal suo arrivo ha messo a segno 19 gol con la nostra maglia, segnando, a proposito di notti europee all’Allianz Stadium, il primo gol in UWCL della storia delle Juventus Women nella nostra casa. E vincendo, fin qui, uno scudetto e due Supercoppe. Il primo approccio con il mondo Juve è stato estremamente positivo e gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, in questi mesi ha proseguito la sua crescita, continuando a esplorare il suo talento. Senza porsi limiti e verso nuovi traguardi. Congratulazioni, Lina!".

La giocatrice svedese, classe 1995, e ha già vinto con la maglia della Vecchia Signora e ci sono le basi per farlo ancora. In questa stagione ha messo a segno 4 gol e 3 assist in Serie A, 2 reti in Women's Champions League e altre 2 nelle fasi di qualificazione alla massima competizione europea. E ora è ufficiale: la sua avventura bianconera continua.