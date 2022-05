Juve, il giorno della memoria della tragedia dell’Heysel

Il 29 maggio del 1985 la strage dell'Heysel, con 39 vittime. Come ogni anno sono molte le iniziative per mantenere viva la memoria dei fatti.

redazionejuvenews

Come ogni anno, nell'anniversario della strage dell'Heysel, ci sono tante iniziative per non dimenticare. Scopriamo i dettagli dal sito ufficiale della Juventus.

"HEYSEL, IL GIORNO DELLA MEMORIA

Come ogni anno, le 39 vittime della strage dello stadio Heysel vengono ricordate attraverso diverse iniziative, a Torino e non solo. Iniziando dal campo: tutte le partite, amichevoli e di campionato, in cui sono impegnate le squadre del Settore Giovanile della Juve vengono precedute da un minuto di silenzio. Nella fattispecie, le gare di Under 15, 17 e 19 femminile, Under 14, 16 e 17 maschile. Venendo agli eventi, si è cominciato qualche giorno fa, a Cherasco, con una cerimonia nei giardini del Santuario "Madonna delle Grazie" alla la presenza dell’Associazione “Quelli di via Filadelfia”. Il club era rappresentato con il gonfalone ufficiale. Un altro momento di commemorazione per le vittime si è tenuto due giorni fa allo Juventus Museum insieme al sindaco della città di Venaria Reale, Fabio Giulivi, e dell’amministrazione comunale.

Il 29 maggio è il giorno in cui si concentrano la maggior parte delle iniziative: a Reggio Emilia, di fronte al monumento “Heysel” dello scultore fiammingo Gido Vanlessen, un momento di ricordo con la presidente e fondatrice del Comitato “Per Non Dimenticare Heysel” di Reggio Emilia. Il club presente all’evento con una lettera del Presidente Andrea Agnelli. A Torino in "piazzetta delle vittime Heysel” la commemorazione con il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessore regionale alle politiche sociali e all’integrazione socio-sanitaria Maurizio Marrone, l’Associazione “Quelli di via Filadelfia” con familiari delle vittime, e in rappresentanza della Juventus Gianluca Pessotto e un giocatore delle nostre Giovanili.

Ci spostiamo al Giardino di via Galimberti, a Grugliasco, teatro come ogni anno della lettura dei nomi delle vittime alla presenza di Roberto Montà, sindaco di Grugliasco, di rappresentati della Regione Piemonte, dell’Official Fan Club di Grugliasco “Alessio e Riccardo”, di familiari delle vittime e di una rappresentanza bianconera. Come sempre, il momento finale della giornata del ricordo ha come protagonista il simbolo di Torino, la Mole Antonelliana, illuminata in serata con la scritta +39 Rispetto".