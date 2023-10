Hernanes: “La Juventus deve sempre credere allo Scudetto”

Hernanes , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Una squadra come la Juve, finché c'è la possibilità, deve sempre credere di vincere un titolo, chi gioca qui lo deve sapere. Il campionato è ancora lungo, anche se vinci a San Siro non è che si deciderà qualcosa. Rispetto alle stagioni precedenti, vedo dei segnali di ripresa. Bisogna puntare ad esser sereni e a lavorar bene, i risultati poi sono una conseguenza di tutto ciò.

Ritorno in campo? L'occasione è nata per via della grande amicizia con il presidente che è nata qui alla Ca’ del Profeta, ci siamo messi a parlare e lui mi ha invitato per fare delle amichevoli.