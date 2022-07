Hernanes: “Allegri punta su difesa e tattica. Vedo bene Arthur con Pogba”

L'ex centrocampista della Juve è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi più caldi del momento.

redazionejuvenews

Hernanes è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi più caldi del momento. L'ex centrocampista della Juventusha parlato della sua attuale occupazione: "Ho intrapreso una nuova attività nel Nord Italia, avrei voluto continuare a giocare, ma non ho trovato un progetto che mi stimolasse ancora e ho deciso di smettere. Mi piace ancora seguire il calcio ma in questo periodo in cui mi sono sistemato per la nuova attività qualcosa mi sono perso. Ma non vedo l'ora di tornare a Roma per vedere la Lazio all'Olimpico".

Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto. Questo il commento sul suo ex compagno di squadra: "E' uno dei più forti con cui ho giocato. E' un bravo ragazzo, in campo fa la differenza. L'ultimo anno l'ho visto poco, ovunque vada potrà fare bene. Negli scacchi c'è la regina che è il pezzo più importante, lui deve avere quel ruolo. Se ce l'ha, può fare molto. Servono una squadra e un allenatore che usino il metodo giusto".

Massimiliano Allegri ha ricevuto diverse critiche. Questo il suo commento sul tecnico bianconero: "Punta molto sulla parte tattica e difensiva. Se sai difendere bene e hai i giocatori davanti che fanno la differenza, puoi vincere".

Su Arthur: "Per me con Pogba può trovarsi davvero bene, avrebbe la sponda giusta. Lui è adatto per il palleggio, lo vedrei bene anche alla Lazio".

Infine l'opinione su due connazionali, uno appena arrivato in Italia, l'altro che si è imposto in Serie A: "Marcos Antonio? Se la Lazio lo ha acquistato per quel ruolo vuol dire che è adatto a Sarri. I numeri ce li ha, l'ho visto spesso e mi ricorda Fernandinho. Bremer è fortissimo, se arriva all'Inter penso che sarà molto bello. Servono il portiere e la difesa più forte per vincere, l'Inter il titolo lo ha perso perché nei momenti difficili non ha saputo difendere".