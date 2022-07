Lo Monaco: “Mercato Juve dettato da Allegri, può riproporsi al vertice”

Chi parte davanti per lo Scudetto: "Vedo l'Inter leggermente in vantaggio ma attenzione alla campagna di rafforzamento della Juve . Se fanno i colpi di cui si parla si ripropone alla grande per il vertice ".

La Fiorentina spera che Jovic non faccia rimpiangere Vlahovic: "Al Real ha trovato difficoltà ma là non è facile per nessuno. Ha un grande talento, forse ha trovato la squadra ideale, con l'allenatore ideale e la struttura di gioco ideale: ha tutte le condizioni per riprendere il discorso interrotto col Real. Vlahovic è stato ceduto in un momento in cui non era facile trovare un sostituto. Se Jovic ritrova condizione e stimoli, è un bel vedere".