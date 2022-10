Hernanes: “Allegri grande allenatore, serenità e qualità per uscire dal momento”

"L’esperienza mi ha insegnato che nei momenti di crisi bisogna solo prendersi più responsabilità , dare di più in allenamento e stare attenti a cosa si fa anche fuori dal campo. Nel 2015 fu importante una riunione tra noi calciatori. Anche se non sempre certi confronti danno poi risultati. Alla Juve però funzionò. Ricominciammo a vincere e poi, con le qualità che avevamo, riuscimmo a dare continuità di partita in partita, sino ad arrivare in testa e vincere lo scudetto”.

"Non so se il derby può essere la scintilla, perché in realtà serve un processo più lento. Si va di vittoria in vittoria e la squadra prende sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Il mio consiglio è di ragionare sempre sulla gara successiva. Poi va anche detto che il derby non è una partita come le altre e vincerlo ti dà carica. Io credo che a una squadra, per uscire da un momento difficile, servano due cose: qualità e serenità psicofisica. In questa Juve qualità c’è di sicuro, deve solo recuperare gli infortunati e calmare un po’ l’ambiente per lavorare meglio".