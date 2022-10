News Juve – Cinquanta milioni investiti così, la Gazzetta svela i piani di Cherubini

Per le prossime sette partite non si possono fare calcoli. L'obiettivo è provare a vincerle tutte e vedere se alla fine le cose saranno un pochino migliorate. In Champions fare bottino pieno potrebbe non bastare. C'è comunque da conquistare almeno la permanenza in Europa, sebbene in una competizione meno nobile. Dieci punti dalla vetta in campionato e 6 dal quarto posto. La Vecchia Signora è attesa da un'impresa titanica, ma non impossibile da realizzare.