Hayen: “Juve? Hanno una formazione di qualità”

Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con la Juventus di domani sera. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Io ero un tifoso di Del Piero, per quello ho sempre avuto una certa simpatia per la Juve da lì. Ma non ce l’avrò domani. Come è cambiata la Juve? Ci sono stati cambiamenti nella struttura di gioco della squadra, fanno molto pressing e cercano di rimanere sempre compatti. Poi hanno una formazione con giocatori di qualità”.

Le parole di Jashari

"Sono tutte partite difficili a loro modo contro le squadre italiane. Con il Milan eravamo fuori casa, è stato difficile. La Juve li ha battuti, sono un avversario forte, ma non so dire se sono più forti o meno del Milan. Dobbiamo giocare la nostra partita, farci trovare pronti. Non sarà facile, ma faremo vedere cosa possiamo fare in queste ultime gare. Vedremo domani. Non guardiamo la classifica, mancano due partite e vedremo ora che cosa succederà, Ma non guardiamo la classifica".