Bruges-Juve, la probabile formazione di Champions League

Le probabili formazioni di Bruges e Juve per la sfida di Champions League in programma martedì 21 gennaio alle 21:00

La Juve si prepara a sfidare il Bruges in Champions League, match in programma martedì 21 gennaio alle 21:00. I bianconeri in Belgio potranno contare sui recuperi di Yildiz, McKennie e Conceicao, tornati in gruppo e quindi a disposizione del tecnico bianconero. Per Motta si tratta di un’ottima notizia: servirà la miglior Juve possibile per vincere e portare a casa tre punti preziosi.

Juve, la probabile formazione contro il Bruges

Ma come scenderanno quindi in campo i bianconeri? Difficile pensare che i tre recuperati siano subito titolari. Più probabili vederli in panchina e in campo a partita in corso. Scelte quindi praticamente obbligate per Thiago Motta, pronto a schierare in campo Di Gregorio tra i pali, con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Thuram e Locatelli, con Weah, Koopmeiners e Mbangula sulla linea dei trequartisti. In attacco pronto ancora Nico Gonzalez, con Vlahovic in panchina.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1); Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla