Haimovici: “I media mettono pressione alla Juve. Inter una corazzata”

Intervistato a Radio Bianconera, Michele Haimovici ha parlato della prossima sfida della Juventus contro l' Inter . Ecco le sue parole: “Ho sensazioni positive rispetto alla sfida contro l' Inter . I giornali stanno spostando le responsabilità sulla Juve perché non ha impegni infrasettimanali. In realtà la rosa di Allegri è molto ridotta e il tecnico ha gli uomini contati. Se per il 26 non dovesse recuperare Locatelli , a centrocampo sarebbe emergenza, viste le defezioni di Fagioli e Pogba per i noti motivi.

Il giornalista ha proseguito: "Come leggo sui giornali, l'Inter è una corazzata, ha i giocatori più forti del campionato, quindi lo Stadium dovrà essere un Inferno. Il sold out dimostra che i tifosi ci credono, come del resto la società. Non so se definire il match da scudetto, ma soprattutto molto importante a livello di consapevolezza. I favoriti restano loro, la Juve non ha nulla da perdere. Finora il reparto difensivo è stato top, peraltro 4 dei 7 gol li ha presi tutti nella sfida con il Sassuolo. Flop il reparto offensivo, è vero che gli attaccanti fanno un lavoro sporco, ma devono tornare a segnare. Non avendo l'impegno di coppa, la Juve può ambire a traguardi importanti”.