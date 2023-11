Moggi: “La Juve resta in corsa. Il gioco non piace, ma porta punti”

Una Juventus che funziona anche se non entusiasma. Allegri ha finalmente trovata la quadra e sulle pagine di Libero, Luciano Moggi , ex dg della Juventus, commenta la giornata di campionato andata in archivio: "È un campionato che al momento non esprime un vero e proprio dominatore. Magari l’Inter, attualmente in testa alla classifica, riesce più di tutte a dare la sensazione di potersi riappropriare dello scudetto visto il gioco di squadra che esprime, perchè la di fesa e l’attacco sono i migliori del campionato, con Lautaro che è il capocannoniere con 12 gol".

Le parole di Moggi

L'ex dirigente della Juve ha poi continuato: "Nonostante ciò non riesce a scrollarsi di dosso la Juventus, che anzi per due volte l’ha superata in classifica, anche se solo per una notte. Pur soffrendo e non dando certamente spettacolo, i bianconeri hanno battuto 2-1 il Cagliari (quinta vittoria di fila) con i gol di Bremer e Rugani, arrivati entrambi su palla inattiva. Questo giochetto dura da due turni: i bianconeri riassaporano l’ebbrezza del primo posto e provano a condizionare il rendimento dei nerazzurri, costretti al momentaneo inseguimento. Se la Juve dovesse durare, considerando che quest’anno non ha problemi di partite infrasettimanali, alla lunga potrebbe rendere vita dura a tutti nonostante il gioco asfittico che non piace, ma che porta punti ".