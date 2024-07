Morata cuore Juve: “Chiellini sei stato un esempio per me”

Dopo la vittoria di Euro2024 l'ex Juve Morata è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha potuto parlare con Chiellini

Dopo la vittoria di Euro2024 l’attaccante della Spagna ed ex Juve Alvaro Morata è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha potuto parlare con Giorgio Chiellini: “Buonasera Giorgione, come stai? Volevo chiederti quanto pesava la coppa, ma per scaramanzia non l’ho fatto. Son contento di vederti, son contento che sia stato tu a portare la coppa. Sei stato un esempio per me come calciatore e come uomo. Sai che ti ringrazio tanto per come mi hai trattato. L’ultima volta lo avete fatto voi, quando avete vinto io tifavo per voi perché siete miei amici e la mia famiglia era italiana. So che era così anche per voi oggi”.

L’attaccante spagnolo ha poi parlato del suo futuro: “Milan? Non lo so, vediamo. Penso a godermi questo e poi vedremo“.