Guidi: “Occhio alla Juventus su Phillips. Sul rinnovo di Chiesa…”

Marco Guidi, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei rinnovi di Chiesa e Rabiot e dell'acquisto di Phillips.

Marco Guidiha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TV Play. Ecco le sue parole: "La Juventus per gennaio valuta tanti calciatori, soprattutto in prestito vista la situazione economica e finanziaria. Sancho in prestito sì, senza prestito non ci credo. Attenzione anche a Kalvin Phillips. Il City può aprire ad un prestito.

Vlahovic in casa Juventus è il caso più difficile. Ha un peso per gli ammortamenti fuori portata la Juventus, i bianconeri con i rinnovi li vanno ad abbattere. L’ammortamento viene spalmato su più anni e si sta cercando di farlo un po’ con tutti. Con lui è più difficile perché ha lo stipendio più alto. Bisogna almeno confermargli lo stipendio. Vlahovic arriverà all’ultimo anno di contratto a 12.5 milioni, quindi non vuole rinunciare a dei soldi. Il serbo sostiene che abbassando gli ammortamenti si può abbassare anche la richiesta per la cessione.

Per Chiesa aiuta il rapporto di amicizia tra Giuntoli e Ramadani. C’è la buona intenzione di venire incontro alle esigenze della società. Allungare di un anno, anche allo stesso stipendio, può essere utile anche per lui per evitare di trattare il rinnovo in condizioni meno vantaggiose. Poi ci sono i discorsi aperti su Rugani, Bremer e Fagioli".

