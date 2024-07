Guardalà: “Vlahovic e Pogba preoccupano la Juventus”

L'inviato esperto di Juventus, a Sky Calcio Club, ha spiegato la situazione allarmante dell'attaccante serbo e del centrocampista francese

Mentre continuano gli sviluppi delle vicende extra campo, la squadra continua a prepararsi in vista della ripresa della Serie A, in programma il 4 gennaio. Massimiliano Allegri però dovrà fare i conti ancora una volta con gli infortuni. Il tecnico infatti, al momento della sosta per il Mondiale, sperava che, all’alba del nuovo anno, avrebbe avuto la sua Juve al completo. Ma non è così. Dusan Vlahovic infatti anche durante il Mondiale non ha superato i suoi problemi di pubalgia e non è ancora guarito. Il recupero di Paul Pogba invece non procede secondo i tempi sperati e il suo rientro sta slittando.

Giovanni Guardalà, durante Sky Calcio Club, ha fatto il punto sulle condizioni dei due big bianconeri. Sul serbo: “La situazione di Vlahovic è preoccupante, non si capisce quando potrà recuperare perfettamente. La pubalgia non è molto gestibile, è un problema che a volte sparisce, altre si ripropone. In nazionale ha giocato poco e male per questo problema”.

Il francese: “L’altra situazione che preoccupa è quella di Pogba. Il problema è stato non fare subito l’intervento risolutivo. Prima ha fatto la terapia conservativa, poi si è operato con un intervento intermedio che non garantiva una guarigione completa. Se avesse fatto subito l’intervento risolutivo sarebbe già stato a disposizione di Allegri. Non tornerà a breve, forse a febbraio. Era il colpo di mercato, ma non ha giocato un minuto“.