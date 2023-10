Guardalà: “Le assenze in attacco hanno pesato molto per la Juventus”

Guardalà ha commentato l'ultimo pareggio rimediato dalla Juventus in Serie A: per il giornalista una partita resa difficile dalle assenze

Emergenza attacco e quindi nessun gol. Ma neppure molta incisività. Si può riassumere così, per il concetto di Giovanni Guardalà , giornalista di Sky Sport, il pareggio della Juventus contro l' Atalanta a reti bianche. Un risultato soddisfacente, di fronte a una prestazione problematica. I bianconeri hanno faticato moltissimo a creare i presupposti per la rete, ma soffrendo anche il possesso palla avversario. In specie nell'ultimo terzo di gara.

Sulla performance della Juventus, Guardalà si è espresso così: "Alla Juventus ha pesato molto oggi il fatto di non avere nè Milik nè Vlahovic, considerato anche che Kean arrivava da un infortunio. Chiesa ha fatto abbastanza bene ma in certe occasioni è mancato in lucidità. La scelta era obbligata però, Allegri non aveva cambi…"