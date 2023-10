Atalanta-Juventus: le reazioni social dei giocatori bianconeri

La Juventus ha pareggiato ieri sera per 0-0 la partita contro l'Atalanta, disputata in casa della squadra di Gasperini. Una sfida terminata a reti inviolate che non ha dato molte emozioni, con le due squadre che si sono divise la posta in gioco, e con la Juventus che adesso avrà una settimana per preparare il derby contro il Torino in programma sabato prossimo.