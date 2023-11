Guardalà: “La Juventus vince ma c’è un problema offensivo”

"La Juventus, tornata in vetta alla classifica, si gode il vantaggio in attesa che giochi l'Inter domani sera (oggi ndr). Una partita difficile per i bianconeri, visto che il Cagliari ha sfiorato il pareggio. La Juve ha ottenuto 19 punti su 21 nelle ultime sette partite. Tuttavia ha un problema con i suoi attaccanti che non segnano più. Questo è fondamentale per rimanere in corsa per lo scudetto".