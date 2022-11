Greggio: “Juve coriacea, Kostic caterpillar, grande difesa, chapeau Rabiot”

Finalmente una serata importante per i colori bianconeri. Ieri sera nel Derby d'Italia la Juventus ha battuto l'Inter per 2-0 all'Allianz Stadium, grazie ai gol di Rabiot e Fagioli. Una partita in cui la squadra bianconera ha saputo resistere e poi prendersi con autorità nella ripresa. I bianconeri trovano così il quarto successo di fila in Serie A, continuando la rimonta in classifica.