Sconcerti: “Rabiot e Kostic decisivi. Ora la Juve è una squadra”

A cambiare il cammino è stato soprattutto Kostic , imprendibile per Dumfries e Skriniar. L’altro ad essere cambiato è Rabiot , diventato il giocatore totale che è stato per tanto tempo aspettato inutilmente. Ci ha messo molto, ma è arrivato . Con la loro spinta la Juve torna dentro il campionato, per fare cosa non lo so, ma comincia a vedere l’alba di una squadra".

In effetti l'esterno serbo è stato l'assoluto protagonista. Per La Gazzetta dello Sport, da 7,5 in pagella: "Primo tempo attendista e ripresa straripante: super ripartenza e cross per l'1-0, serve l'assist per il raddoppio e colpisce anche un palo". Ottima anche la prestazione del francese, al terzo gol in Serie A: "Vivace e pericoloso, Allegri gli chiede più inserimenti e lui lo accontenta: bello il tocco di destro che vale il vantaggio. Si distrae una sola volta e manda in porta Lautaro".