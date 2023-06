L’avv. Greco tuona: “Prima puniscono la Juve e poi cambiano la legge”

Vincenzo Greco , avvocato, ha detto la sua a RadioBianconera sulla vicenda Juventus . Ecco le sue parole: "La fretta fa i figli ciechi, si dice. La giustizia sportiva è servita a colpire la Juve, a obbedire al diktat di Ceferin : ora c'è timore che qualche testa calda voglia colpire qualche altro club e per evitare un'ingiustizia si prova a cambiare il sistema e lo si fa di fretta.

Ma le riforme devono essere fatte in maniera organica. Che ci sia una necessità e urgenza sì, c'è, ma non così. In un modo molto più riflessivo e organico però. Si pensi a salvare il calcio.