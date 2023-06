L’Uefa mette il mirino anche l’Osasuna dopo Juve e Barcellona

Secondo La Vanguardia, è stato infatti aperto un procedimento contro gli spagnoli il quale potrebbe significare l’esclusione proprio dalla Conference League. Come si legge su Calciomercato.com il processo in realtà è in corso da anni: la Suprema Corte ha condannato i membri del consiglio di amministrazione dell’Osasuna (compreso il presidente) per le stagioni 2012/13 e 2013/14 per i reati citati ed è stato stabilito che l’Osasuna abbia truccato una partita giocata con il Real Betis sulla base di un pagamento di 400.000€ corrisposto per battere il Real Valladolid e un ulteriore pagamento di 200.000 euro per farsi battere invece a Pamplona. L’allenatore dell’epoca, Ángel Luis Vizcay, ha riconosciuto altri due pagamenti erano stati corrisposti durante la stagione precedente al Deportivo (150.000 euro) e al Getafe (400.000 euro). L’iter dell’Uefa si è messo in moto e a sperare c’è l’Athletic Bilbao, ottavo in classifica e ripescato nel caso di sanzioni.