Graziani: “Juventus senza fuoriclasse. Tifosi non abituati a soffrire”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Francesco Graziani ha commentato il cammino della Juventus in questa prima parte di stagione. Ecco le sue parole: "Cosa vuoi dire ad Allegri ? I tifosi hanno sempre avuto la bocca buona e hanno vinto per tanto tempo. Forse non sono abituati a dover soffrire un po' di più ma l'anno scorso Allegri con una difficoltà enorme ha portato la squadra al terzo posto con infortuni e tutto il resto".

Graziani ha proseguito: "La Juventus non gioca bene, a Firenze penso di aver visto la Juve più brutta degli ultimi 50anni ma anche la più concreta perché se fai tre tiri in porta e vinci la partita sei bravo. Questa squadra non ha grandi fuoriclasse, a centrocampo ora hanno Nicolussi Caviglia che è bravo ma non è Pjanic o Khedira".