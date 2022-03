Gravenberch: “Bayern Monaco top club, se ne sta occupando Raiola”

Il calciatore, seguito dalla Juventus per il prossimo anno, ha parlato del suo futuro e dell'interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti

La Juventus è arrivata alla pausa delle Nazionali dopo la vittoria con la Salernitana, che ha sancito il quarto posto dietro a Milan, Napoli e Inter . I bianconeri si sono però sensibilmente avvicinati alla testa della classifica, tanto che lo scontro diretto con l'inter alla ripresa, in caso di vittoria, potrebbe consentire ai bianconeri di superare la squadra di Inzaghi, anche se i nerazzurri restano con una partita ancora da recuperare. Tanta concentrazione sul campo quindi da parte della squadra, che dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Villareal deve concentrarsi sul campionato, dove tenterà un'impresa storica cercando di raggiungere la testa della classifica, e sulla Coppa Italia, con una finale da raggiungere.

Oltre al campo però, le attenzioni della Juventus sono rivolte anche al mercato, e alla costruzione della squadra per il prossimo anno. Con l'addio certo di Dybala, il cui contratto non verrà rinnovato, i bianconeri dovranno muoversi per cercare anche un suo sostituto, oltre a trovare degni rinforzi per il loro centrocampo. Uno dei nomi seguiti per la mediana è il giocatore dell'Ajax Ryan Gravenberch, in scadenza con i Lancieri.