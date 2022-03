Juventus: date e orari delle prossime sfide di campionato

I bianconeri torneranno in campo dopo la sosta per affrontare l'Inter nello scontro diretto che potrebbe valere l'avvicinamento ai nerazzurri

La Juventus è arrivata alla pausa delle Nazionali al quarto posto in classifica, con Milan, Napoli e Inter che sono state avvicinate sensibilmente in classifica dai bianconeri. Dopo la sosta, la squadra di Massimiliano Allegri ospiterà subito l'Inter, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto, soprattutto per i bianconeri, che potrebbero superare in classifica la squadra di Inzaghi, che ha però ancora una partita da recuperare.