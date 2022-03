Cerezo: “Dybala è un grande giocatore, vediamo da qui ad agosto”

Il presidente dell'Atletico Madrid ha parlato del futuro del club e dell'interesse sul giocatore argentino che a fine anno lascerà la Juventus a zero

La Juventus e Paulo Dybala si separeranno a fine stagione . Questo è quanto emerso dall'ultima riunione tra la dirigenza bianconera e il suo entourage. La Joya potrà quindi firmare per qualsiasi squadra a zero a partire da giugno, e già molti si sono fatti sotto. Non ultimo l'Atletico Madrid , da sempre estimatore della Joya, che ha manifestato il suo interesse tramite le parole del presidente Enrique Cerezo , che ai microfoni di EFE ha fatto intendere la possibilità di una trattativa: "È un grande giocatore, ma è alla Juventus per il momento. Potrebbe interessarci o meno, vedremo. Da qui ad agosto è lunghissima".

Queste le parole con cui Maurizio Arrivabene aveva salutato la trattativa con la Joya: "Il contratto di Dybala non verrà rinnovato, non ci sono spiragli. Un cambiamento c'è stato con il mercato di gennaio e con l'arrivo di Vlahovic. È cambiato l'assetto tecnico della squadra. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. C'è stato un incontro che abbiamo avuto oggi, un incontro amichevole, molto chiaro e rispettoso. Da parte di Juventus sarebbe stato facile fare un'offerta molto molto al ribasso però poco rispettosa nei confronti di Paulo. È un giocatore che ha passato 7 anni della sua carriera con noi; quel tipo di offerta non avrebbe dimostrato il rispetto che c'è nei suoi confronti e sicuramente non avrebbe aiutato quelli che saranno i passi futuri della sua carriera. La decisione è stata presa, abbiamo pensato molto. Però voglio dire che è importante sottolineare una cosa: la dirigenza della Juventus non prende decisioni contro la Juventus, la dirigenza della Juve prende delle decisioni per il bene della Juventus".