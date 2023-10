Grassia: “Premiata la caparbietà della Juve. I gol di Kean da annullare”

Sui due gol annullati a Moise Kean ha aggiunto: "Decisivo il Var in Juventus-Verona con la cancellazione dei due gol di Kean. Il primo per un lieve fuorigioco, il secondo per una manata al viso di Faraoni che di suo poteva risparmiarsi la sceneggiata successiva. La seconda rete dell’attaccante bianconero sarebbe stata comunque cancellata. Per il regolamento perché «colpire o tentare di colpire» è la stessa cosa".