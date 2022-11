Dopo la Juve, Rabiot trascina anche la Francia: “Contento per il gol e l’assist”

Adrien Rabiot continua il suo grandissimo periodo di forma, decisivo anche in nazionale. Ieri infatti il centrocampista della Juve ha segnato 1 gol e fornito 1 assist nel primo match della Francia al Mondiale in Qatar, migliore in campo tra le fila dei Blues. Gol e assist che si uniscono ai 3 gol 2 assist nelle ultime 4 partite di Serie A, per un totale di 4 gol e 3 assist in 5 partite. Devastante.