Rummenigge: “Il calcio è malato anche grazie ad Agnelli”

Il Mondiale ha preso il via da pochi giorni in Qatar, e contestualmente la Juventus si è concessa un po' di riposo, con i giocatori non impegnati in Nazionale che si ritroveranno alla Continassa il 6 dicembre. Vacanze per ricaricare le batterie e per presentarsi al meglio in vista della seconda parte di stagione. Intervistato dai ,microfoni de Il Corriere della Sera, il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge è tornato all'attacco della squadra bianconera e del suo presidente Andrea Agnelli.