Golden Boy 2022, tra i 100 candidati anche Miretti, Soulé e Dragusin

Tuttosport ha reso nota la lista dei 100 giovani talenti candidati al premio al miglio under 21 d'Europa. Presenti anche i tre bianconeri.

Oggi Tuttosport ha comunicato la lista dei 100 candidati per il Golden Boy 2022. Il premio, istituito nel 2003 dal quotidiano torinese, viene assegnato ogni anno al miglior calciatore Under 21 che gioca nella massima serie di un campionato europeo. L'albo d'oro degli ultimi anni è di assoluto prestigio: dal 2016 in poi hanno vinto Renato Sanches, Mbappé, De Ligt, Joao Felix, Haaland e Pedri. Tra i 100 giovani talenti ci sono 18 giocatori della Serie A, tra i quali tre della Juventus: Miretti, Soulé e Dragusin. Andiamo a vedere la lista completa.